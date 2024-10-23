Зеленский заявил о найденном способе положить конец конфликту с Россией

"Прекратить войну": Зеленский публично обратился к России
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Лидер просит прекратить удары по украинским энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что прекращение ударов по энергообъектам обеих стран и отказ от нападений на грузовые суда может стать первым шагом к урегулированию конфликта. Об этом сообщает Financial Times.

"Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну", – обратился он к российским властям через журналистов.

Такое заявление лидер сделал на фоне подготовки страны к зимнему периоду. После серии ударов со стороны ВС РФ значительная часть энергосистемы Украины была уничтожена, и теперь она сильно зависит от помощи со стороны Запада.

Зеленский хочет, чтобы Россия зимой не наносила ударов по подстанциям и другим объектам энергетической инфраструктуры. Со своей стороны он выразил готовность отказаться от атак на нефтеперерабатывающие заводы. Если Москва будет готова на такое соглашение, это позволит привести к завершению горячей фазы противостояния, уверен президент.

Ранее американские СМИ утверждали, что российская и украинская делегации хотели договориться не наносить удары по энергообъектам друг друга в Катаре. В Кремле при этом указывали, что четких договоренностей достигнуть не удалось.

Источник: Financial Times
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