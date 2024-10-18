Путин высказался о сроках завершения СВО

Глава России озвучил свой план урегулирования конфликта

Владимир Путин в рамках встречи с главами ведущих СМИ на саммите БРИКС высказался о сроках завершения российской спецоперации. Президент отметил, что вести такие беседы и строить планы – контрпродуктивно.

По его словам, это зависит от целого ряда факторов. Сперва Киеву нужно отказаться от своего запрета на переговоры с Москвой. Глава России указал, что сейчас именно Владимир Зеленский не хочет мирного урегулирования, когда российская сторона готова возобновить диалог в рамках достигнутых ранее Стамбульских договоренностей. Это единственные соглашения, на которые согласна РФ, подчеркнул он.

При этом Путин заявил, что Москва понимает всю важность окончания конфронтации как можно скорее, поскольку кризисная ситуация плохо сказывается на всем мире.

"Мы понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, настроены на то, чтобы этот конфликт завершить, как можно быстрее и мирными средствами", – высказался лидер.

Президент добавил, что Россия, в отличие от Украины, обеспокоена судьбой своих солдат. И российская армия является одной из самых технологичных в мире, поэтому готова продолжать противостояние. Путин подчеркнул, что победа будет за нами.

Ранее экс-глава НАТО ответил на жесткое предупреждение Путина.