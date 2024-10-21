Люди устали от бесконечного сражения

На фоне территориальных проблем и отказа Запада принимать план Зеленского по "победе" Украины, страна столкнулась с новыми трудностями. Солдаты ВСУ стали дезертировать в два раза чаще по сравнению с данными за 2023 год, поскольку их перестали отпускать в увольнение. Военные утверждают, что новорбранцев в войсках сильно не хватает.

Как напоминают СМИ, с начала года Киев постепенно теряет территории – особенно тенденция усилилась в последние три месяца. При этом официальные лица предупреждают, что боевые действия могут затянуться еще надолго. Из-за этого не могут призвать достаточное количество солдат, поскольку не способны предоставить людям дату окончания службы.

"Солдаты жалуются на истощение, и, согласно официальной статистике, десятки тысяч дезертировали. Семьи военнослужащих проводят еженедельные протесты, требуя увольнения после определенного срока службы, что является редким проявлением публичной критики в военное время. И многие мужчины скрылись, чтобы избежать комиссаров, которые бродят по украинским городам", – указывает NYT.

По последним данным, порядка 51 тыс солдат дезертировали в 2024 году – это в два раза больше, чем за весь прошлый год. В итоге украинским властям даже пришлось внести правки в закон, чтобы позволить военным возвращаться на фронт после единичного случая побега из части. Однако в рядах ВСУ полагают, что как только конфликт достигнет отметки в три года, дезертиров станет еще больше, ведь многие установили для себя этот срок в качестве психологической отметки для службы за неимением альтернативы.

Ранее стало известно, что украинские бойцы начали угрожать своим командирам под Харьковом.