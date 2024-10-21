ВСУ устроили бунт в Донбассе и отказались выполнять приказы - Pais

ВСУ устроили восстание в Донбассе: что произошло
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежные в ужасе от происходящего

Украинские военные устроили настоящий бунт в Донбассе. Так, испанские журналисты со ссылкой на одного из незалежных вояк сообщают, что 116-я отдельная бригада терробороны украинской армии, дислоцированная в городе Курахово в ДНР, подняла восстание, отказавшись выполнять приказы командования.

По словам украинского военного, бунт начался в тот момент, когда бригада находилась на позициях западнее от Донецка. Причиной "праздника непослушания" стали невыносимые условия службы, а также недовольство руководством и стратегией военных операций.

Военные отказались участвовать в дальнейшем ведении боевых действий, что привело к конфликту с командованием. После этого подразделение было решено переправить в Сумскую область на северо-востоке Украины. Там бригада получила новое задание – участвовать в военных действиях в приграничных районах. Как известно, именно с территории Сумской области осуществляются боевые действия на границе с Россией, включая вторжение и удары по Курской области.

К слову, ранее украинцам назвали идеальный финал затянувшегося конфликта.

Источник: El Pais ✓ Надежный источник
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