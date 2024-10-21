Незалежные в ужасе от происходящего

Украинские военные устроили настоящий бунт в Донбассе. Так, испанские журналисты со ссылкой на одного из незалежных вояк сообщают, что 116-я отдельная бригада терробороны украинской армии, дислоцированная в городе Курахово в ДНР, подняла восстание, отказавшись выполнять приказы командования.



По словам украинского военного, бунт начался в тот момент, когда бригада находилась на позициях западнее от Донецка. Причиной "праздника непослушания" стали невыносимые условия службы, а также недовольство руководством и стратегией военных операций.

Военные отказались участвовать в дальнейшем ведении боевых действий, что привело к конфликту с командованием. После этого подразделение было решено переправить в Сумскую область на северо-востоке Украины. Там бригада получила новое задание – участвовать в военных действиях в приграничных районах. Как известно, именно с территории Сумской области осуществляются боевые действия на границе с Россией, включая вторжение и удары по Курской области.

К слову, ранее украинцам назвали идеальный финал затянувшегося конфликта.