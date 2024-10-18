Bloomberg: перспективы Украины в конфликте с Россией становятся все мрачнее

Действенного плана по урегулированию ни у кого нет

Ни один из американских лидеров, который займет пост президента США в следующем году, не сможет положить конец украинскому конфликту, поскольку предложенные ими планы имеют существенные бреши. Все это ставит Киев в крайне неудобное положение, утверждает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

"По мере того, как перспективы Украины становятся все мрачнее, в Вашингтоне растет давление в пользу урегулирования путем переговоров. Проблема в том, что никто не придумал, как превратить ухудшающуюся ситуацию на поле боя в достойный мир", – пишет он.

Эксперт указал, что стратегия Дональда Трампа подразумевает давление на Украину и Россию. Киеву он хочет пригрозить сокращением военной помощи, а Москве, напротив, ее кратным увеличением, чтобы побудить стороны сесть за один стол переговоров. Однако неясно, как это может "напугать" Путина, если до этого увеличение поставок военной техники и ракет его не особо смущало.

Решение, предложенное Харрис, тоже вряд ли будет способствовать урегулированию. Демократы хотят продолжить поддерживать украинцев в военном и финансовом плане, предоставив им возможность получить более выгодные позиции на поле боя. И хотя российская сторона не сможет нести потери вечно, населения в стране в четыре раза больше, чем на Украине. Поэтому Киев будет обескровлен гораздо раньше, считает Брэндс.

"Простое заключение соглашения, которое не равнозначно капитуляции, может потребовать больших издержек и рисков, чем те, на которые США согласились до сих пор", – указал он.

Ранее в Британии раскритиковали "план победы", предложенный Владимиром Зеленским.