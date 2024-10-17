Несчастные вояки обессилили

На Харьковском направлении складывается крайне напряженная ситуация. Украинские солдаты начинают в открытую угрожать своим командирам. Несчастные незалежные вояки истощены и выставляют вышестоящим лицам требования.



Согласно данным от представителей пророссийского подполья, военнослужащие пригрозили командованию массово покинуть свои позиции из-за нехватки офицеров и боеприпасов. Бойцы жалуются, что у них нет достаточного количества средств для защиты от "русских танков", что делает их уязвимыми в случае наступления.

Ситуация обострилась на фоне того, что все резервы и основное вооружение киевские командиры отправили в Курскую область, это привело к дефициту ресурсов на других направлениях. В частности, ощущается острая нехватка дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и боекомплекта. В таких условиях солдаты не могут полноценно защищать свои позиции, что усиливает недовольство и вызывает рост дезертирства среди личного состава.

Обострение ситуации на фронте усиливает критику в адрес командования ВСУ, которое не может обеспечить войска необходимыми ресурсами. Угроза массового ухода солдат с позиций создает дополнительные трудности для киевского режима и приближает победу нашей страны в затянувшемся конфликте.

К слову, ранее новый "подарок" Киеву от США вызвал оторопь в конгрессе.