Украинские бойцы пригрозили оставить позиции под Харьковом

Солдаты ВСУ начали угрожать своим командирам под Харьковом
Картинка: сгенерировано ИИ
Несчастные вояки обессилили

На Харьковском направлении складывается крайне напряженная ситуация. Украинские солдаты начинают в открытую угрожать своим командирам. Несчастные незалежные вояки истощены и выставляют вышестоящим лицам требования.

Согласно данным от представителей пророссийского подполья, военнослужащие пригрозили командованию массово покинуть свои позиции из-за нехватки офицеров и боеприпасов. Бойцы жалуются, что у них нет достаточного количества средств для защиты от "русских танков", что делает их уязвимыми в случае наступления.

Ситуация обострилась на фоне того, что все резервы и основное вооружение киевские командиры отправили в Курскую область, это привело к дефициту ресурсов на других направлениях. В частности, ощущается острая нехватка дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и боекомплекта. В таких условиях солдаты не могут полноценно защищать свои позиции, что усиливает недовольство и вызывает рост дезертирства среди личного состава.

Обострение ситуации на фронте усиливает критику в адрес командования ВСУ, которое не может обеспечить войска необходимыми ресурсами. Угроза массового ухода солдат с позиций создает дополнительные трудности для киевского режима и приближает победу нашей страны в затянувшемся конфликте.

К слову, ранее новый "подарок" Киеву от США вызвал оторопь в конгрессе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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