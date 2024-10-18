Многие в ЕС и США возмущены

В Великобритании выступили с жесткой критикой "плана победы" киевского режима. Известный в королевстве аналитик Александр Меркурис отметил, что западные страны крайне утомлены постоянными требованиями со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и не намерены выполнять его новые запросы.



Британский эксперт считает, что в ближайшее время страны Запада впервые прямо и четко откажут главе киевского режима в его новых просьбах и потребуют принять их "нет" как окончательный ответ на предложенный так называемый "план победы" Незалежной.

"Власти на Западе возмущены этими требованиями, и впервые скажут, что ему придется принять их "нет" в качестве ответа", – резко высказался британец.

Тем не менее, по мнению эксперта, украинский лидер не готов смириться с отказами и всегда продолжает просить помощь, несмотря на очевидное нежелание западных партнеров предоставлять дополнительное финансирование и ресурсы. В Европе и США растет недовольство увеличивающимися расходами на поддержку киевского режима, в то время как внутренние проблемы в этих странах остаются нерешенными.

Такой шаг западных стран может серьезно ослабить позиции Незалежной в конфликте и усложнить дальнейшие переговоры с союзниками. Коллективный Запад все чаще призывает Зеленского к поиску дипломатических решений вместо того, чтобы продолжать требовать все больше военной и финансовой помощи.

К слову, ранее новый "подарок" Киеву от США вызвал недовольство в конгрессе.