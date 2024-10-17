Конгрессвумен Грин заявила о ненависти американцев к властям из-за помощи Киеву

Новый "подарок" Киеву от США вызвал оторопь в конгрессе
Картинка: сгенерировано ИИ
Далеко не все поддерживают действия Белого дома

Нынешнее руководство вашингтонской администрации продолжает сорить деньгами и снабжает киевский режим баснословными суммами. Очередной такой "подарок" вызвал оторопь и недоумение у некоторых американских политиков, а также простого народа.

Так, новый пакет помощи Украине стал причиной резкого недовольства в американском конгрессе. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин выразила свое возмущение по поводу очередного транша в размере 425 миллионов долларов, который будет направлен на поддержку киевского режима.

Она отметила, что в условиях, когда многие американцы страдают от последствий сокрушительного урагана "Хелен", правительство продолжает выписывать многомиллионные чеки на помощь Незалежной, вместо того, чтобы поддержать собственных граждан, что вызывает недоумение и раздражение среди людей.

Многие американцы считают, что внутренние проблемы страны остаются без должного внимания, в то время как миллиарды долларов отправляются за рубеж. В частности, после урагана пострадавшие люди получают лишь незначительные компенсации в размере 750 долларов, что усиливает недовольство по поводу приоритетов властей.

Растущее напряжение в обществе вокруг вопроса помощи киевскому режиму отражает более широкий кризис доверия к действиям правительства, которое, по мнению части политиков и граждан, не учитывает интересы простых американцев.

К слову, ранее всплыла неожиданная фраза, которую Владимир Зеленский сказал властям США.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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