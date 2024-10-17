Политик еще способен удивлять

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский посетил вашингтонскую администрацию. Теперь появляются любопытные подробности этого визита. Так, в прессе всплыла неожиданная фраза, которую глава Незалежной сказал американским властям.



За представителями киевских властей давно закрепилась слава попрошаек, политики постоянно на разных уровнях требуют от западных спонсоров финансовой и военной поддержки. Однако, на этот раз в отличие от ожиданий, Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании для Украины. Напротив, он неожиданно подчеркнул, что у него "есть все, что нужно".

Основной акцент был сделан на скорости поставок вооружений. Украинский политик настаивал на том, чтобы американцы ускорили процесс передачи систем вооружений и дали разрешение на их использование для ударов вглубь наших земель. Для украинского президента крайне важно, чтобы западное оружие поступало на фронт оперативно, что, как он продолжает верить, могло бы помочь изменить ход конфликта в пользу киевского режима.

Американские власти обсудили просьбы Зеленского, но пока неизвестно, согласились ли они на такие условия. Визит главы Незалежной был направлен на укрепление военной и дипломатической поддержки со стороны Вашингтона, и он продолжает искать способы усилить возможности ВСУ за счет западных спонсоров.

К слову, ранее турецкий политик предупредил Киев о скором предательстве.