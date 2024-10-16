Украинцы хотят усилить эскалацию с Москвой

Уже несколько месяцев Киев пытается продвинуть свой план по урегулированию конфликта, организовав вокруг него мощную информационную кампанию. На Западе сразу восприняли идеи Владимира Зеленского критично, и до сих пор США с союзниками отвергают большинство пунктов из документа.

Среди них гарантии по вступлению Украины в НАТО, разрешение на дальнобойные удары по России и новые операции в российских регионах. Помимо этого, у "плана победы" есть и несколько тайных страниц, которые держат в строгом секрете от массовой публики. По крайней мере, раньше держали.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк во время недавнего интервью рассказал, что подразумевают засекреченные части мирного предложения украинского президента. По его словам, они касаются конкретных целей внутри России, которые должны быть уничтожены. Это места военного производства, базирования войск, склады и прочее. Дополнительно там прописано, каким именно оружием по этим местам нужно ударить и сколько его потребуется.

"Это план принуждения России. Это (подразумевает) создание условий, когда для России становится слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории", – заявил Подоляк.

Ранее Владимир Зеленский предъявил партнерам жесткий ультиматум, требуя принять пункты его плана в течение трех месяцев.