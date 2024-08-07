Госдеп: атака на Курскую область является суверенным правом Украины

Американцы уверяют, что не имеют к этому отношения

В Госдепе США сообщили, что не были в курсе подготовки атаки на Курскую область со стороны Украины. Такое заявление сделал представитель ведомства Мэттью Миллер.

По его словам, американские власти находятся в контакте с украинскими по поводу происходящего. Сейчас они пытаются понять замысел Киева. При этом Миллер отметил, что Вашингтон не может давать никаких указаний украинцам по данному вопросу.

"В конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", – приводит его слова РИА "Новости".

Представитель Госдепа отказался отвечать на вопрос, используют ли ВСУ во время атаки вооружения, которые были предоставлены США. Он указал, что это нужно спрашивать у Пентагона. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, в нападении задействовано западное вооружение, которое поставили в том числе и американцы.

Ранее Владимир Путин провел экстренное совещание Совбеза по ситуации в Курской области. Глава Генштаба доложил о потерях противника и уверил президента, что российские войска отбросят ВСУ к государственной границе. При этом блогер Юрий Подоляка указал, что состояние главы России во время заседания оставляло желать лучшего.