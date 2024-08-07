Подоляка указал на злость Путина во время совещания по Курской области

Президент старался не показывать своего настроя

Президент Владимир Путин в среду созвал экстренно совещание Совета безопасности, в который вошли министр обороны Белоусов, секретарь Совбеза Шойгу, директор ФСБ Бортников и глава Генштаба Герасимов. Лидеру доложили подрбности ситуации в регионе и озвучили дальнейший план действий по борьбе с напавшей украинской армией.

Герасимов сообщил, что продвижение вглубь России было остановлено. Потери противника составили более 300 человек, из которых около ста были убиты. По его словам, операция завершится разгромом ВСУ и выходом к государственной границе.

Блогер Юрий Подоляка обратил внимание на состояние Владимира Путина во время экстренного совещания.

"Давно не видел нашего президента таким злым... Не сулит это кое-кому ничего хорошего", – пишет он в своем канале.

Остановка противника, говорит он, была возможна благодаря усилиям российских солдат, в том числе пограничников. Подоляка утверждает, что им удавалось удерживать КПП "Суджа" больше суток без тяжелого вооружения.

Сейчас в регионе продолжаются боестолкновения. Украина приняла решение эвакуировать жителей из населенных пунктов, граничащих с Курской областью. Украинские источники утверждают, что одной из целей ВСУ является Курская АЭС. На этом фоне на объекте выставили дополнительные подразделения для защиты.