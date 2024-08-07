Киев нацелился на важный энергообъект в регионе

Со вторника в Курской области продолжается нападение ВСУ. Украинцы стянули к границе бронетехнику и свои подразделения, а российские войска отбивают атаку. Украинские источники утверждают, что одной из основных целей Киева является Курская АЭС, для работы которой хотят сосздать потенциальную угрозу.

Сейчас эти намерения удалось сорвать ВС РФ. На защиту объекта отправили дополнительные силы – артиллерийские, авиационные и регулярные войска, рассказал генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. Также он заявил, что если сообщения о численности украинской группировки в 900 единиц подтвердятся, то ситуация в регионе является довольно серьезной.

Однако в России полагают, что у ВСУ нет шансов подобраться до Курской АЭС. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что украинцы не обладают достаточными техническими средствами для захвата объекта, а попытку он связал с неудачами Киева на фронте.

"Они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать", – заявил генерал-майор.

Курская АЭС является важным энергетическим узлом в регионе, поскольку от нее питаются все ключевые промышленные предприятия. Также к станции подключены почти 20 областей в ЦФО.

Ранее сообщалось, что Украина перебосила в регион элитные войска, которые проходили подготовку у кураторов НАТО.