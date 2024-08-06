Блогер Подоляка заявил об атаке Курской области этилными подразделениями ВСУ

Зашли элитные подразделения ВСУ: новые подробности атаки Курской области
Фото: соцсети
Боестолкновения в регионе продолжаются

С утра 6 августа украинские солдаты зашли начали атаку позиций российских войск в Курской области. Это оказались не добровольческие отряды, а именно регулярная армия Украины. Блогер Юрий Подоляка утверждает, что в регион бросили элитные подразделения ВСУ, которые до этого проходили обучение у кураторов НАТО перед началом контрнаступления.

"Это является лишним доводом серьезности намерений противника. И одной разведкой боем тут не обойдется. В ближайшие дни здесь развернутся очень сильные сражения", – пишет он.

Силы противника, стянутые для вторжения, составили несколько сотен человек, заявляют в Минобороны. При них были десятки единиц бронетехники. Также были замечены бригады "Брэдли". 

В ближайшее время Минобороны РФ перебросит в Курскую область дополнительные силы, чтобы не допустить новых прорывов ВСУ на территорию региона. До этого сообщалось, что нападавшие отступили со своих позиций, но позже эти сведения в официальном канале ведомства удалили.

Власти Курской области заявляют о напряженной ситуации и боях на границе. Сообщается, что основные столкновения идут на участке трассы 38К-004 неподалеку от пункта пропуска Суджа, а также в районе села Гордеевка.

Среди погибших, по предварительным данным, три человека. Еще 18 получили ранения средней тяжести, в числе них есть дети. Военкоры сообщают, что украинцы смогли сбить российский вертолет Ка-52 и взять в плен несколько солдат. Официального подтверждения информации нет.

Сейчас 90% жителей четырех села Суджанского района покинули свои дома. Соседние населенные пункты пока эвакуировать не планируют. Очевидцы утверждают, что Суджа была оцеплена, въезд туда запрещен.

Источник: Telegram

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