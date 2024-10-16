Киев выделил три месяца на принятие "плана победы" - Associated Press

Киев выкатил союзникам жесткий ультиматум по "плану победы"
Фото: www.unsplash.com
Власти Незалежной продолжают наглеть

Киевский режим предъявил западным союзникам жесткий ультиматум, связанный с так называемым "планом победы" армии Незалежной. В зарубежной прессе со ссылкой на источники утверждают, что украинский лидер Владимир Зеленский в сентябре установил срок в три месяца для того, чтобы партнеры приняли основные положения предложенной схемы победы украинских военных.

В этом документе содержатся стратегии по дальнейшему ведению боевых действий и усилению поддержки со стороны Запада. Однако, несмотря на решительность украинской стороны, союзники выразили обеспокоенность по поводу столь сжатых сроков.

В частности, Киев требует немедленно пригласить страну в блок НАТО, снять ограничения по нанесению ударов западными ракетами по российским землям и перевести боевые столкновения на территорию России.

Источники сообщают, что ряд западных стран, принимая во внимание сложность военной ситуации и собственные внутренние проблемы, пока не готовы дать четкий ответ на ультиматум Киева. Украинская инициатива требует значительных ресурсов и военной помощи, а также долгосрочных обязательств, что вызывает сомнения у ряда государств.

Таким образом, несмотря на настойчивость Киева, поддержка союзников по предложенному плану остается под вопросом. Западные партнеры Незалежной продолжают обсуждать его положения, однако окончательные решения пока не приняты.

К слову, ранее новый генсек проболтался о стратегии НАТО по Украине.

Источник: Associated Press ✓ Надежный источник
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