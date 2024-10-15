Американцы не стремятся к победе Украины

Вашингтон имеет свой собственный тайный план по украинскому конфликту, который был озвучен Владимиру Зеленскому во время визита американцев в Киев. Он включает себя территориальные уступки России, утверждает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, во время визита представители американской делегации пытались убедить украинского президента быть более гибким и согласиться на территориальные компромиссы. По сути они ожидали от него начала диалога о потере украинских земель.

Чалый уверен, что в США имеют свой собственный план по украинскому конфликту, который не особо пересекается с тем, что задумало украинское командование. Он состоит из трех основных пунктов. Первый касается избегания прямого конфликта Запада с Россией. Второй – о незадействовании НАТО в конфронтацию между странами. И третий подразумевает сохранность Украины как независимого государства, пусть и с территориальными потерями.

"Да, это план не о победе Украины", – говорит экс-дипломат.

При этом политик уверен, что Киев вполне может нарушить план американцев, чтобы прийти к мирным переговорам по своим правилам. И для этого нужно устроить глобальную эскалацию с вовлечением других стран – Польши, Литвы, Латвии, Франции и прочих. Только после этого Россия будет согласна приступить к урегулированию, подытожил Чалый.

Ранее Зеленский сообщил, что одна страна готовится отправить на Украину солдат для участия в конфликте на стороне России.