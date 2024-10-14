Зеленский: КНДР готовится включиться в конфликт Украины и России

Страны могут скоро усилить сотрудничество

Северная Корея готовится стать одной из сторон конфликта на Украине. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, сославшись на доклад украинских спецслужб. Он уверяет, что страна уже практически включилась в противостояние. Это он обсудил с командованием во время заседания Ставки.

"Среди главного был доклад разведок, Службы внешней разведки и ГУР, о намерениях россиян на осень-зиму. Все достаточно подробно. Практически включение в войну Северной Кореи", – заявил украинский лидер.

До этого Зеленский говоры, что планы России и КНДР по сотрудничеству подразумевают не только передачу военных ракет, но и отправку корейских солдат на Украину, которые будут служить в составе ВС РФ.

Аналогичную точку зрения ранее высказывал глава южнокорейского Минобороны Ким Ен Хен, по словам которого Пхеньян может отправить своих военнуслужащих сражаться с ВСУ на стороне России. Подобное сотрудничество предусматривает договор о стратегическом партнерстве между странами, которое лидеры КНДР и РФ подписали недавно.

В понедельник, 14 октября, Владимир Путин проект ратификации договора Пхеньяна и Москвы в Госдуму. Документ предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.

Ранее Владимир Зеленский высказался о ситуации в Курской области на фоне выдавливания ВСУ с оборонительных позиций.