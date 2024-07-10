Bloomberg: Южную Корею просят дать снаряды Украине

Противостояние набирает глобальный масштаб

Южная Корея стала участником последнего саммита НАТО в свете напряженной обстановке в Азии. Визит Владимира Путина в КНДР оказался для страны большой проблемой, поскольку Россия может передать Пхеньяну технологии для производства оружия. Сеул, в свою очередь, тоже готов ответить, снабдив ВСУ своими снарядами, пишет Bloomberg.

Такое решение помогло бы украинской стороне склонить чашу весов в конфликте на свою сторону. Киеву нужны артиллерийские снаряды, которых в распоряжении Сеула несколько миллионов. Не исключено, что в рамках саммита НАТО президента Юн Сок Еля будут убеждать изменить политику правительства, которая запрещает стране отправлять летальную помощь государствам, находящимся в состоянии войны.

Ранее южнокорейское правительство заявляло, что решение России усилить сотрудничество с Северной Кореей заставит их задуматься, не пора ли помочь Украине в конфликте. Зеленский тоже очень надеется на поставки от Сеула и в том числе ради этого посетит встречу членов НАТО.

"Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, способны обеспечить прорыв в нынешнем тупике на линии фронта", – поясняют эксперты.

Всего в арсенале южнокорейской армии есть более чем 3 млн снарядов 155-го калибра, который является стандартом НАТО. И задел для отправки артиллерии на Украину у них тоже есть, поскольку, по данным разведки, Пхеньян передал России около 5 млн снарядов и теперь меньше угрожает своему соседу.