В Британии назвали "насмешкой" поездку Путина в КНДР

Для обеих сторон сотрудничество является крайне выгодным

Поездка Владимира Путина в Пхеньян впервые за последние 24 года является насмешкой над Западом, особенно на фоне недавнего мирного саммита по Украине, утверждает британский обозреватель Бен Тавенер.

По его словам, предстоящий визит президента России в Северную Корею подтверждали спутниковые снимки, которые зафиксировали масштабные приготовления в столице страны. Поездка в этот период времени имеет важное значение, считает журналист, и это сильно беспокоит Запад.

Тавенер полагает, что основной целью предстоящих переговоров между Путиным и Кимом будут вопросы вооружения. Вероятно, российский лидер будет обсуждать безопасность и бесперебойность поставок для армии, а также просить отправить добровольцев для участия в конфликте.

"В ответ Пхеньян мог бы получить российскую продукцию, а также технологическую помощь для военных целей, включая свою программу ракет большой дальности, которые в конечном итоге окажутся на расстоянии удара от США", – указывается в статье.

Аналитик допускает, что между лидерами действительно может быть большая дружба. Но также он не исключает, что дело касается исключительно бизнеса в отсутствие других вариантов для сотрудничества.

Как заявляет журналист, поездка Путина в КНДР продемонстрирует, что глава России может делать все, что ему хочется – у него есть обходные пути против западных санкций, а также он убеждает и другие страны нарушать рестрикции ради сотрудничества с Москвой. Но о чем в действительности договорятся друг с другом политики во время встречи, широкая общественность точно не узнает, подытожил он.