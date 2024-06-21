Макгрегор заявил, что мир смеется над Вашингтоном после договора России и КНДР

"Остальной мир смеется": в США оценили неожиданный шаг Путина
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Многие в Америке сильно удивлены

Недавняя поездка российского лидера Владимира Путина в Северную Корею вызвала огромный резонанс во всем мире и до сих пор активно обсуждается экспертами из разных стран. Экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор обратил особое внимание на одно решение нашего президента, которое обескуражило многих американских политиков.

Как известно, западные страны активно создают негативный образ не только вокруг России, которую стараются представить "империей зла", но и вокруг других стран. Например, о Северной Кореи ходит немало жутких баек.

На этом фоне решение главы России заключить стратегическое соглашение с Пхеньяном оказалось неожиданностью для ряда политиков США. Две страны открыто заявили о своем союзе, несмотря на всевозможные препятствия и беспрецедентные санкции со стороны США.

Как подчеркнул полковник Макгрегор, действия Москвы демонстрируют абсолютную независимость и суверенность России, наша страна и не думает обращать внимание на угрозы со стороны вашингтонской администрации. Эксперт отметил, что все это говорит об утрате Америкой статуса гегемона.

"Россия и Северная Корея подписывают договор о стратегическом партнерстве и отвергают санкции США. Обратили внимание? Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой", – отметил аналитик.

К слову, ранее на Западе заметили особый сигнал в поездке Владимира Путина в КНДР.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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