Турки отреагировали на провокацию польских фермеров со свиным навозом у границы

Действия "просвещенных" европейцев вызывают омерзение

Огромный резонанс получила провокация польских фермеров, которые начали разливать свиной навоз вдоль границы с Белоруссией. Поляки считают, что таким образом они смогут противостоять незаконной миграции людей из мусульманских стран через белорусскую территорию. В Турции провокация поляков вызвала волну гнева.



Польские фермеры полагают, что испражнения свиней могут отпугнуть мусульман, которые считают это животное нечистым. Такой зловонный акцией поляки хотят оградить родную страну от выходцев из других государств. Турки эмоционально отреагировали на происходящее и выразили надежду, что европейцы получат по заслугам.

Судя по всему, главной силой, которая может приструнить Европу, в Турции считают Россию и лично российского лидера Владимира Путина. По крайней мере, именно к нему возмущенные турки обращаются в многочисленных комментариях к статье. Люди надеются, что в глобальном противостоянии России и Запада победа останется за Москвой, а западные страны поставят на место.

"Лейте, сколько хотите, придет Путин – и заставит вас съесть все это", "Продолжайте в том же духе, Россия с вами разберется...", "Президент Путин, пожалуйста, разбомбите их, тогда, может быть, немного поумнеют", – пишут турки.



К слову, ранее Турция нанесла жесткий удар в спину Североатлантического альянса и Евросоюза.