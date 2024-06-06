РИА: Турция нанесла жесткий удар в спину НАТО и ЕС

В России отреагировали на желание страны вступить в БРИКС

Турецкие власти достигли вершины мастерства в навыке сидения на двух стульях, что давно подвергает в шок международное сообщество. Недавним инцидентом стало желание Анкары вступить в БРИКС – такое заявление сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан во время визита в Китай. Подобные стремления вызвали на Западе серьезный негатив, утверждает обозреватель РИА "Новости" Кирилл Стрельников.

Он утверждает, что раньше демарши Турции были скорее способом оказать давление на своих партнеров по НАТО. Но сейчас кажется, что власти наконец опредились с финальным направлением развития своей страны. Во время выступления Фидан отмечал, что БРИКС может стать хорошей альтернативой ЕС, в который ее до сих пор не приняли.

О намерении вступить в объединение Эрдоган заявлял еще четыре года назад, но после событий 2022 года решение отложили, чтобы понаблюдать за ситуацией.

"Стало понятно, что наша страна не просто не сломалась, а стала еще сильнее и для Турции дружить с Россией оказалось не в пример спокойнее и выгоднее, чем с Западом", – пишет колумнист.

По его словам, Анкара получит от присоединения свою выгоду, приблизившись к мечте стать "мировым брокером".

При этом Москва не будет безоговорочно принимать нового члена в состав БРИКС. Комментарий Пескова на эту тему дал понять, что выносить решение намерены на основе реальных дел, а не красивых слов. И если Турция действительно станет участником объединения, то это окажется болезненным ударом в спину ЕС и НАТО, заключил Стрельников.