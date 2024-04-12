Оплативших отпуск российских туристок не выпустили из Турции в Мексику

Турция лишила россиянок многомиллионного отдыха из-за "могущества Северной Америки"
Фото: www.unsplash.com
Несчастных девушек развернули домой без адекватных причин

В социальных сетях активно распространяется крайне неприятная история, которая случилась с российскими туристками в Турции. Девушки всего лишь хотели воспользоваться турецкой территорией для того, чтобы долететь до роскошного мексиканского курорта. Однако государственный турецкий авиаперевозчик решил, что дамы обойдутся без оплаченного отдыха. Об этом сообщает телеграмм-канал Shot.

Сообщается, что три москвички выложили кругленькую сумму для того, чтобы провести незабываемый отпуск в мексиканском Канкуне. Туда россиянки отправились со стыковкой в турецком Стамбуле. Однако в Турции им отказали в посадке на рейс, который должен был доставить их на райский курорт.

Учитывая, что девушки потратили на оплату отелей и перелет бизнес-классом астрономическую сумму в размере более 4 миллионов рублей, странное поведение представителей турецкой авиакомпании привело их в состояние шока. Россиянки пытались на месте понять, по какой такой причине турецкая сторона отказывается дать им возможность сесть в самолет до Мексики.

Тогда представители авиакомпании достали из закромов какую-то сомнительную инструкцию, которая якобы должна была объяснить происходящее. В бумажке с переводом на русский был указано, что раз россиянки до этого не бывали в "таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия", то теперь пускать их в Мексику нельзя. При этом турки сослались на некие "правила мексиканского правительства".

Фото: Telegram-канал Shot

Расстроенных девушек отправили домой, потраченные миллионы им никто не вернул.

К слову, ранее российскую туристку удивила одна странность в Болгарии.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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