Оплативших отпуск российских туристок не выпустили из Турции в Мексику

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В социальных сетях активно распространяется крайне неприятная история, которая случилась с российскими туристками в Турции. Девушки всего лишь хотели воспользоваться турецкой территорией для того, чтобы долететь до роскошного мексиканского курорта. Однако государственный турецкий авиаперевозчик решил, что дамы обойдутся без оплаченного отдыха. Об этом сообщает телеграмм-канал Shot.
Сообщается, что три москвички выложили кругленькую сумму для того, чтобы провести незабываемый отпуск в мексиканском Канкуне. Туда россиянки отправились со стыковкой в турецком Стамбуле. Однако в Турции им отказали в посадке на рейс, который должен был доставить их на райский курорт.
Учитывая, что девушки потратили на оплату отелей и перелет бизнес-классом астрономическую сумму в размере более 4 миллионов рублей, странное поведение представителей турецкой авиакомпании привело их в состояние шока. Россиянки пытались на месте понять, по какой такой причине турецкая сторона отказывается дать им возможность сесть в самолет до Мексики.
Тогда представители авиакомпании достали из закромов какую-то сомнительную инструкцию, которая якобы должна была объяснить происходящее. В бумажке с переводом на русский был указано, что раз россиянки до этого не бывали в "таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия", то теперь пускать их в Мексику нельзя. При этом турки сослались на некие "правила мексиканского правительства".
Расстроенных девушек отправили домой, потраченные миллионы им никто не вернул.
К слову, ранее российскую туристку удивила одна странность в Болгарии.
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