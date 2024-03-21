В Абхазии ответили на критику российскими туристами отдыха в республике

Нашим путешественникам объяснили, что к чему

Недавно в информационном пространстве поднялась волна недовольства со стороны российских туристов из-за низкого качества отдыха в Абхазии. Особенно сильно некоторым людям не понравился уровень сервиса на озере Рица. Глава абхазского Министерства туризма Теймураз Хишба ответил недовольным.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что у многих стран есть проблема "главной достопримечательности". Люди, которые были возмущены плохой едой на озере, должны понимать, что часто вокруг главных мест посещений нет хороших ресторанов. Это, по словам министра, касается не только Абхазии, но и Венеции или Парижа.

Также глава Минтуризма подчеркнул, что через красивейшее озеро Рица проходит огромный поток туристов, так что обслужить их всех на высшем уровне – крайне сложная задача. Хишба добавил, что в целом не будет оправдывать низкий уровень сервиса и надеется, что вскоре ситуация выправится, так как Абхазия очень заинтересована в российских туристах.

К слову, ранее россиян предупредили о возможном закрытии турецких отелей.