Россиян предупредили о возможном закрытии турецких отелей

Гостиницы сильно задолжали банкам после пандемии

Туристическая отрасль Турции переживает тяжелые времена. На фоне общей задолженности перед банковским сектором, которая доходит практически до 10 миллиардов долларов, кредитные организации начали требовать продажи недвижимости и расплаты по долгам.

Cumhuriyet отмечает, что после пережитого локдауна у местных отельеров возросли долги перед кредиторами. Ситуация может привести к массовому закрытию отелей из-за вероятной конфискации недвижимости банками, так как срок соглашений о лояльности подошел к концу. Период пандемии был завершен турецкими отельерами с долгов в 8,5 миллиарда долларов.

Анкара же указывает, что туротрасль достигла рекорда в прошлом году: за 2023-й год Турция приняла свыше 56 миллионов гостей. Однако страна столкнулась с дефицитом мест для размещения такого количества въезжающих туристов. Цель в 60 миллионов путешественников пока что представляется недостижимой на фоне огромных долгов отелей. Большая часть недвижимости (70-75 процентов от общего числа) находятся в залоге у банков, требующих поскорее решить проблему с долгами.

Приведенный показатель в 56 миллионов туристов, указывает издание, вовсе не предполагает качественного приема и отдыха для каждого въезжающего. В эту численность входят не только путешественники, но и те, кто отправился в Турцию для покупок, либо использовал ее для транзита.

В туристическом секторе трудятся порядка полумиллиона граждан Турции с частичной занятостью. При этом в отрасли занято немало мигрантов, чья заработная плата меньше минимума.