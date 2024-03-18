Туризм в Турции может рухнуть из-за огромных долгов отелей - СМИ

Россиян предупредили о возможном закрытии турецких отелей
Фото: Jens Kalaene/www.globallookpress.com
Гостиницы сильно задолжали банкам после пандемии

Туристическая отрасль Турции переживает тяжелые времена. На фоне общей задолженности перед банковским сектором, которая доходит практически до 10 миллиардов долларов, кредитные организации начали требовать продажи недвижимости и расплаты по долгам.

Cumhuriyet отмечает, что после пережитого локдауна у местных отельеров возросли долги перед кредиторами. Ситуация может привести к массовому закрытию отелей из-за вероятной конфискации недвижимости банками, так как срок соглашений о лояльности подошел к концу. Период пандемии был завершен турецкими отельерами с долгов в 8,5 миллиарда долларов.

Анкара же указывает, что туротрасль достигла рекорда в прошлом году: за 2023-й год Турция приняла свыше 56 миллионов гостей. Однако страна столкнулась с дефицитом мест для размещения такого количества въезжающих туристов. Цель в 60 миллионов путешественников пока что представляется недостижимой на фоне огромных долгов отелей. Большая часть недвижимости (70-75 процентов от общего числа) находятся в залоге у банков, требующих поскорее решить проблему с долгами.

Приведенный показатель в 56 миллионов туристов, указывает издание, вовсе не предполагает качественного приема и отдыха для каждого въезжающего. В эту численность входят не только путешественники, но и те, кто отправился в Турцию для покупок, либо использовал ее для транзита.

В туристическом секторе трудятся порядка полумиллиона граждан Турции с частичной занятостью. При этом в отрасли занято немало мигрантов, чья заработная плата меньше минимума. 

Источник: Cumhuriyet ✓ Надежный источник
По теме

Лолита ответила Собчак на приглашение "зайти в ту дверь"

Знаменитости устроили некий флэшмоб

Как мировые лидеры отреагировали на победу Путина

После обработки 99,75% бюллетеней действующий президент набрал 87,29% голосов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей