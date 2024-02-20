Популярный российский курорт разочаровал туристов одним решением

Теперь отдыхать на курортах Кубани будет не так приятно

Курорты Краснодарского края — одно из самых любимых у россиян мест отдыха. Каждый год Черноморское побережье посещают миллионы жителей страны. Туристы отмечали, что выбирают это направление за соотношение цены и качества. Однако последнее решение популярного курорта разочаровало россиян.

На Кубани заявили, что к лету планируют увеличить цены на отели, имеющие пять звезд, сразу на 15 процентов. Некоторые заведения сообщили о скачке стоимости номеров даже на 20-25 процентов.

"Спрос на объекты высокого уровня растет в связи с переориентацией ряда туристов с зарубежных курортов на отечественные" — сообщил один из туроператоров.

Специалисты также отмечают, что теперь в Анапе, Сочи и Геленджике чаще бронируют именно дорогие отели класса "Люкс". На бархатный сезон номера этой категории уже начали активно разбирать. Эксперты считают, что на Черноморском побережье имеется дефицит премиальных отелей, и именно поэтому прослеживается большой спрос на дорогие номера.

Впрочем, аналитики отмечают, что даже в майские праздничные дни на популярных курортах Краснодарского края, вероятно, будет нехватка мест в пятизвездочных заведениях.

Между тем Турция заявила, что планирует избавиться от "амплуа" дешевой страны для отдыха. Глава Федерации отельеров страны сообщил, что в связи общемировым ростом цен самое время пересмотреть стратегию туризма.