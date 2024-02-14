В Москве отмечается активный рост делового туризма

В Москве отмечается активный рост делового туризма
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Приезжая в столицу, жители других стран и регионов РФ успешно совмещают полезное с приятным

Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве. В 2023 году столицу с бизнес-целями посетили более двух миллионов человек, что на 10% больше показателей предыдущего периода. Специалисты объясняют это уникальной возможностью сочетать при путешествии в столицу деловые цели с культурным и событийным отдыхом.

В первую очередь, Москва привлекает деловых людей из разных сфер тем, что именно здесь находятся главные офисы крупнейших компаний, сотни научно-исследовательских институтов и лабораторий, тысячи предприятий, в том числе инновационных.

Кроме этого, в столице имеется несколько десятков площадок для проведения масштабных деловых мероприятий: от крупнейшего выставочного комплекса ВДНХ до комфортных конференц-залов в гостиницах. Самих отелей в Москве тоже очень много, расположены они в разных частях города, так что можно подобрать удобную локацию для размещения в командировке на любой бюджет и вкус.

Перемещение в столице не составит трудностей даже для тех, кто плохо ориентируется в Москве. Благодаря развитой системе общественного транспорта, сервисам такси и каршеринга добраться до любого места легко и просто.

Многочисленные кафе, рестораны, точки фастфуда делают Москву еще привлекательнее для путешественников. Но самое главное – плотная событийная повестка в столице. Здесь постоянно происходят различные мероприятия, премьеры, открытия выставок, интересные концерты, спектакли, встречи, так что туристы, приехавшие в столицу по делам, вполне могут сочетать бизнес с культурной программой.

Чтобы легче было ориентироваться в столице и максимально плодотворно провести здесь время, был создан портал RUSSPASS. Как отмечает "Лента.ру", там собраны различные полезные инструменты: от календаря важных событий до калькулятора грантов.

Ранее мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатные экскурсии в рамках празднования Всемирного дня гида. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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