В Москве отмечается активный рост делового туризма

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве. В 2023 году столицу с бизнес-целями посетили более двух миллионов человек, что на 10% больше показателей предыдущего периода. Специалисты объясняют это уникальной возможностью сочетать при путешествии в столицу деловые цели с культурным и событийным отдыхом.
В первую очередь, Москва привлекает деловых людей из разных сфер тем, что именно здесь находятся главные офисы крупнейших компаний, сотни научно-исследовательских институтов и лабораторий, тысячи предприятий, в том числе инновационных.
Кроме этого, в столице имеется несколько десятков площадок для проведения масштабных деловых мероприятий: от крупнейшего выставочного комплекса ВДНХ до комфортных конференц-залов в гостиницах. Самих отелей в Москве тоже очень много, расположены они в разных частях города, так что можно подобрать удобную локацию для размещения в командировке на любой бюджет и вкус.
Перемещение в столице не составит трудностей даже для тех, кто плохо ориентируется в Москве. Благодаря развитой системе общественного транспорта, сервисам такси и каршеринга добраться до любого места легко и просто.
Многочисленные кафе, рестораны, точки фастфуда делают Москву еще привлекательнее для путешественников. Но самое главное – плотная событийная повестка в столице. Здесь постоянно происходят различные мероприятия, премьеры, открытия выставок, интересные концерты, спектакли, встречи, так что туристы, приехавшие в столицу по делам, вполне могут сочетать бизнес с культурной программой.
Чтобы легче было ориентироваться в столице и максимально плодотворно провести здесь время, был создан портал RUSSPASS. Как отмечает "Лента.ру", там собраны различные полезные инструменты: от календаря важных событий до калькулятора грантов.
Ранее мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатные экскурсии в рамках празднования Всемирного дня гида.
Главред "России сегодня" обозначила свою позицию
Артист планирует дать несколько концертов