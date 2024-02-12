Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"
Фото: sobyanin.ru
В 2024 году в Москве выйдут на серийное производство этих помощников

В Москве вышли на работу "Пиксели" – автономные беспилотные роботы-уборщики, которые принимают участие в уборке общественных пространств. Во второй половине года планируется выход на серийное производство этих помощников, рассказал Сергей Собянин.

Благодаря сменному навесному оборудованию "Пиксели" могут работать круглогодично и практически при любых погодных условиях: расчищать снег, подметать и мыть дороги. Автономная работа – 16 часов. При этом скорость передвижения робота достигает десяти километров в час (пять 5 км/ч – рабочая скорость).

Экологичный робот, работающий за счет электропитания, может справляться со своими обязанностями и ночью. Маршрутные задания поступают "Пикселю" через Центр диспетчеризации. Выполнив работу, он возвращается на базу.

Робот безопасен для окружающих людей и животных – внедренная система позволяет оперативно распознать препятствие и действовать в соответствии с алгоритмом.

С января в "Кузьминках", "Сокольниках" и парке 50-летия Октября уже работают десять "Пикселей".

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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