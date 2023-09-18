Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
Фото: Вячеслав Прокофьев, kremlin.ru
Глава государства особо отметил развитие столичной транспортной системы за последние годы

Москва ощутимо опережает многие столицы мира благодаря созданию прогрессивной среды. На это указал президент России Владимир Путин в ходе инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в понедельник, 18 сентября.

По словам главы государства, темп преобразований в столице высок по разным направлениям.

"В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга",

– констатировал Путин, особо отметив развитие столичной транспортной системы за последние годы. Президент подчеркнул, что и впредь ждет от руководства Москвы успешного внедрения новых идей, которые будут способствовать достижению общих национальных целей развития.

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин вступил в должность в понедельник, 18 сентября 2023 года.

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