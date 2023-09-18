Церемония инаугурации прошла в Зарядье

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Московском концертном зале "Зарядье" в понедельник, 18 сентября.

Вступая в должность, Сергей Собянин, как и предписано Уставом города, принес присягу:

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей",

– заверил Собянин.

Очередные выборы мэра Москвы проходили 8-10 сентября. За Собянина проголосовали почти 2,5 миллиона москвичей, что составило 76,39% голосов.