Собянин пообещал продолжать работу на благо столицы

Собянин пообещал продолжать работу на благо столицы
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Глава города поблагодарил москвичей за поддержку

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. По данным на 8:00 11 сентября после обработки 100% протоколов УИК лидирует Сергей Собянин, получивший 76,39% голосов. В своем обращении к москвичам он поблагодарил горожан за поддержку и пообещал продолжать работу на благо столицы.

По словам Собянина, уже пройден огромный путь созидания, но впереди еще большая, сложная, но очень важная для страны, для города и его жителей работа.

"Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами",

– написал Собянин в своем блоге.

Накануне, 10 сентября, в России завершились выборы. Москвичи выбирали мэра и депутатов муниципальных советов в 13 округах ТиНАО. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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