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Стали известны предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. По данным на 8:00 11 сентября после обработки 100% протоколов УИК лидирует Сергей Собянин, получивший 76,39% голосов. В своем обращении к москвичам он поблагодарил горожан за поддержку и пообещал продолжать работу на благо столицы.
По словам Собянина, уже пройден огромный путь созидания, но впереди еще большая, сложная, но очень важная для страны, для города и его жителей работа.
"Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами",
– написал Собянин в своем блоге.
Накануне, 10 сентября, в России завершились выборы. Москвичи выбирали мэра и депутатов муниципальных советов в 13 округах ТиНАО.
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