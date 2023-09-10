В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования

Выборы столичного мэра проходили в этом году на протяжении трех дней - с 8 по 10 сентября

В Москве завершилось трехдневное голосование на выборах мэра депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. В 20:00 закрылись избирательные участки и закрылась возможность проголосовать удаленно.

Сразу после этого в Мосгоризбиркоме прошла церемония соединения ключа расшифрования. После этого началась расшифровка и подсчет результатов электронного голосования.

"Мы как обычно начали расшифровку электронных голосов и приступили к подсчету результатов электронного голосования. Явка на выборах в этом году высокая, москвичи проявили интерес к выборам мэра, ожидаем результаты не раньше 21:00",

- рассказала председатель МГИК Ольга Кириллова.

Она также напомнила, что бумажные бюллетени комиссии подсчитывают вручную. Первыми подводятся итоги электронного голосования, тогда как подсчет голосов на участках длится чуть дольше. После подсчета итоговые протоколы отправляются в ТИК.

Получив протокол, ТИК прибавляет результаты голосования на бумаге к уже посчитанным результатам электронного голосования. Но эти результаты также не являются финальными, пока протоколы по всем участкам физически не приедут в ТИКи и не будут обработаны. Только после этого можно будет говорить об официальных итогах выборов.

Выборы мэра Москвы проходили в этом году на протяжении трех дней – с 8 по 10 сентября. Свой голос москвичи могли отдать, либо посетив один из 2058 участков, либо проголосовав дистанционно.

На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").

