Все участники второго розыгрыша «Миллиона призов» получат призовые баллы

Выигранные призовые баллы можно потратить в магазинах, кафе, музеях и театрах

В Москве завершился второй розыгрыш программы "Миллион призов". Во втором розыгрыше приняли участие 723 тыс. человек, все они получили призовые баллы. Всего за два дня в розыгрыше приняли участие более 2 млн человек, из них 87% получили призовые баллы.

Принять участие в розыгрыше #ВыбираемВместе2023 может любой москвич, проголосовавший электронно на выборах мэра столицы. Первый розыгрыш прошел 9 сентября, второй состоялся сегодня. Третий – заключительный – пройдет 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 млн призов.

Призы разыгрывают случайным образом при помощи специального оборудования. Победители получают одну, три или пять тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю. Призовые баллы можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Узнать, является ли ваш уникальный код выигрышным, можно с 12:00 в день проведения розыгрыша, авторизовавшись на странице акции #ВыбираемВместе2023. Чтобы воспользоваться выигрышем, нужно до 25 сентября включительно активировать уникальный код участника на сайте программы.

Выборы мэра Москвы проходят в этом году с 8 по 10 сентября. Свой голос москвичи могут отдать, либо посетив один из избирательных участков, либо проголосовав дистанционно.