На выборах мэра Москвы за два дня проголосовали более 2,6 млн человек

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За два дня на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,6 млн человек. Сегодня заключительный день голосования, жители столицы до 20:00 мск могут отдать свой голос за выбранного кандидата.
Как рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, голосование проходит в штатном режиме, сбоев электронной системы зафиксировано не было.
За порядком на избирательных участках, которых более 2 тыс., следят видеонаблюдатели Общественного штаба. По словам председателя штаба Вадима Ковалева, происшествий или нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.
На участках также находятся специалисты, готовые помочь избирателям в случае возникновения каких-либо сложностей при голосовании с помощью электронных терминалов. Всего в корпус наблюдателей входит более 11 тысяч человек.
Выборы мэра Москвы проходят в этом году с 8 по 10 сентября. Свой голос москвичи могут отдать, либо посетив один из избирательных участков, либо проголосовав дистанционно.
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