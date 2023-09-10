На выборах мэра Москвы за два дня проголосовали более 2,6 млн человек

На выборах мэра Москвы за два дня проголосовали более 2,6 млн человек
Фото: Чингаев Ярослав / АГН "Москва"
Выборы проходят в штатном режиме

За два дня на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,6 млн человек. Сегодня заключительный день голосования, жители столицы до 20:00 мск могут отдать свой голос за выбранного кандидата. 

Как рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, голосование проходит в штатном режиме, сбоев электронной системы зафиксировано не было. 

За порядком на избирательных участках, которых более 2 тыс.,  следят видеонаблюдатели Общественного штаба. По словам председателя штаба Вадима Ковалева, происшествий или нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. 

На участках также находятся специалисты, готовые помочь избирателям в случае возникновения каких-либо сложностей при голосовании с помощью электронных терминалов. Всего в корпус наблюдателей входит более 11 тысяч человек.

Выборы мэра Москвы проходят в этом году с 8 по 10 сентября. Свой голос москвичи могут отдать, либо посетив один из избирательных участков, либо проголосовав дистанционно. 

Источник: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ✓ Надежный источник
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