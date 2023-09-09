Артист Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы

Артист Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Свой голос артист отдал очно, на одном из избирательных участков

Художественный руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы.

Артист отдал свой голос очно, в одной из столичных школ. 

"Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил. Это уже совершенно другой век, но, конечно, Москва так изменилась, что, собственно говоря, удивляться, наверное, нечему",

– рассказал Хазанов журналистам.

Ранее в голосовании на выборах мэра Москвы приняла участие народная артистка РФ Надежда Бабкина. Свой голос она также отдала очно, отметив, что на ее избирательном участке всегда спокойно и нет очередей.

Выборы мэра Москвы проходят в этом году с 8 по 10 сентября. Свой голос москвичи могут отдать, либо посетив один из 2058 участков, либо проголосовав дистанционно. 

На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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