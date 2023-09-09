Артист Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы

Свой голос артист отдал очно, на одном из избирательных участков

Художественный руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы.

Артист отдал свой голос очно, в одной из столичных школ.

"Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил. Это уже совершенно другой век, но, конечно, Москва так изменилась, что, собственно говоря, удивляться, наверное, нечему",

– рассказал Хазанов журналистам.

Ранее в голосовании на выборах мэра Москвы приняла участие народная артистка РФ Надежда Бабкина. Свой голос она также отдала очно, отметив, что на ее избирательном участке всегда спокойно и нет очередей.



Выборы мэра Москвы проходят в этом году с 8 по 10 сентября. Свой голос москвичи могут отдать, либо посетив один из 2058 участков, либо проголосовав дистанционно.

На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин ("Единая Россия"), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди").