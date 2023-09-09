Михаил Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра в Москве

Премьер-министр обратил внимание на важность выборов в текущей обстановке

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах мэра столицы. Как и многие его коллеги, он воспользовался возможностью электронного голосования.

При этом премьер подчеркнул, насколько важно принять участие в голосовании в тех регионах, где проходят выборы. "Происходящее

"Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути, выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна",

– подчеркнул Михаил Мишустин, слова которого приводит официальный Telegram-канал российского правительства.

Также онлайн-проголосовали на столичных выборах глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на выборах мэра Москвы проголосовали Сергей Собянин и Дмитрий Медведев.

Выборы столичного градоначальника проходят в этом году на протяжении трех дней – с 8 по 10 сентября. Онлайн можно проголосовать в любое время, начиная с 8:00 мск 8 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.