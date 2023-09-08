Дмитрий Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил уровень электронного дистанционного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления.
Медведев, сидя в кабинете, воспользовался московским электронным сервисом mos.ru для того, чтобы отдать свой голос. Процедура оказалась крайне простой и доступной – он нажал на "Приступить к голосованию", далее перешел к "Выборам мэра" и нажал на "Проголосовать".
"Удобно, на самом деле", – прокомментировал Медведев, водя рукой по планшету.
На само голосование ушло не больше минуты.
Задумка президента обречена на провал