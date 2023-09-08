Дмитрий Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

Дмитрий Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Зампред Совбеза проголосовал на планшете, сидя в своем кабинете

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил уровень электронного дистанционного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Медведев, сидя в кабинете, воспользовался московским электронным сервисом mos.ru для того, чтобы отдать свой голос. Процедура оказалась крайне простой и доступной – он нажал на "Приступить к голосованию", далее перешел к "Выборам мэра" и нажал на "Проголосовать".

"Удобно, на самом деле", – прокомментировал Медведев, водя рукой по планшету.

На само голосование ушло не больше минуты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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