Более 500 тысяч москвичей проголосовали электронно на выборах мэра за первые четыре часа

Более 500 тысяч москвичей проголосовали электронно на выборах мэра за первые четыре часа
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Избиратели воспользовались своими смартфонами и терминалами на участках

К полудню 8 сентября более полумиллиона жителей Москвы воспользовались системами электронного голосования. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

"Мы наблюдаем высокий интерес москвичей к выборам с самого утра. Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за 4 часа это доказывает",

– отметила Ольга Кириллова.

Она напомнила, что для заполнения электронного бюллетеня москвичам доступно два варианта: граждане могут проголосовать через личный кабинет на портале городских услуг mos.ru с помощью своих компьютеров и смартфонов или воспользоваться терминалами для электронного голосования (ТЭГ), установленными на избирательных участках. Кстати, именно с помощью ТЭГ утром проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы в Москве продлятся до 20:00 10 сентября.

Источник: Общественный штаб ✓ Надежный источник
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