Как сходить в ресторан на баллы программы "Миллион призов"

Участниками акции станут москвичи, проголосовавшие на выборах дистанционно

Устроить романтическое свидание при свечах или попробовать необычное блюдо паназиатской кухни смогут победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Ее участниками станут горожане, которые проголосуют онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет открыта, как и традиционные избирательные участки, с 8:00 8 сентября по 20:00 10 сентября. Регистрироваться на ДЭГ заранее не нужно, но важно проверить, чтобы учетная запись на портале городских услуг mos.ru была полной.

Москвичи, проголосовавшие через интернет, не только сэкономят свое время, но и получат шанс выиграть призы: 1000, 3000 или 5000 баллов, которые можно будет обменять на товары и услуги у партнеров программы "Миллион призов". Среди них более 30 кафе и ресторанов: от пафосных заведений до точек быстрого питания.

Желающие смогут пообедать в любимом кафе на призовые баллы или попробовать необычное блюдо из меню, которое давно хотелось заказать, но цена "кусалась". Применить промокод, полученный за баллы, можно как для оплаты всего счета, так и его части.

Призовые баллы можно также потратить на покупки в магазинах и аптеках, перевести в благотворительный фонд или пополнить карту "Тройка".

Розыгрыши акционных баллов пройдут 9, 10 и 11 сентября. Предусмотрено 2,3 млн призов. Победители получат уведомление по СМС. Подробнее о правилах акции и список партнеров можно узнать на сайте.

Ранее управляющая ресторана "Сенполия" (бывшая "Булошная") рассказала, почему их заведение стало участником программы.