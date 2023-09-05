Управляющая рестораном позитивно оценила акцию "Миллион призов"

Управляющая рестораном позитивно оценила акцию "Миллион призов"
Фото: АГН Москва
Участниками розыгрыша призовых баллов станут москвичи, проголосовавшие на выборах онлайн

Возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) очень удобна, поскольку не надо никуда идти, чтобы поучаствовать в выборах. При этом москвичи получают шанс выиграть в акции "Миллион призов", что, в свою очередь, привлекает дополнительных клиентов для бизнеса. Такое мнение высказала управляющая ресторана "Сенполия" (бывшая "Булошная") Ирина Сафрончик в комментарии Агентству городских новостей "Москва".

"Это очень хорошая вещь, что не нужно тебе тратить время на дорогу. Просто зашел, зарегистрировался и проголосовал, не выходя из дома или, грубо говоря, из телефона",

– назвала Ирина Сафрончук главный плюс голосования через интернет.

Что касается акции "Миллион призов", партнером которой является ресторан "Сенполия", то, по словам Ирины Сафрончук, бизнес весьма заинтересован в подобных предложениях.

"К нам гости дополнительно будут приходить и получать тоже какие-то призы. Это очень хорошая идея",

– отметила управляющая.

С 8 по 10 сентября 2023 г. в Москве пройдут выборы мэра города и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО. Голосовать можно как на традиционных избирательных участках по месту регистрации, так и дистанционно. Регистрироваться заранее для участия в ДЭГ не нужно – решить, как голосовать, можно в любой момент, главное, чтобы у участника онлайн-выборов была полная учетная запись на портале mos.ru.

По традиции среди участников электронного голосования разыгрываются призы. В этом году 2 миллиона 300 тысяч победителей акции "Миллион прихов" получат 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. баллов, которые потом можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах, музеях и т.д.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
По теме

Суровикин нашелся: опубликовано фото генерала в гражданском с женой

Об его исчезновении ходило немало слухов

Массовая мобилизация в сентябре: военный эксперт дал оценку

В Сети много противоречивой информации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей