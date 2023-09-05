Участниками розыгрыша призовых баллов станут москвичи, проголосовавшие на выборах онлайн

Возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) очень удобна, поскольку не надо никуда идти, чтобы поучаствовать в выборах. При этом москвичи получают шанс выиграть в акции "Миллион призов", что, в свою очередь, привлекает дополнительных клиентов для бизнеса. Такое мнение высказала управляющая ресторана "Сенполия" (бывшая "Булошная") Ирина Сафрончик в комментарии Агентству городских новостей "Москва".

"Это очень хорошая вещь, что не нужно тебе тратить время на дорогу. Просто зашел, зарегистрировался и проголосовал, не выходя из дома или, грубо говоря, из телефона",

– назвала Ирина Сафрончук главный плюс голосования через интернет.

Что касается акции "Миллион призов", партнером которой является ресторан "Сенполия", то, по словам Ирины Сафрончук, бизнес весьма заинтересован в подобных предложениях.

"К нам гости дополнительно будут приходить и получать тоже какие-то призы. Это очень хорошая идея",

– отметила управляющая.

С 8 по 10 сентября 2023 г. в Москве пройдут выборы мэра города и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО. Голосовать можно как на традиционных избирательных участках по месту регистрации, так и дистанционно. Регистрироваться заранее для участия в ДЭГ не нужно – решить, как голосовать, можно в любой момент, главное, чтобы у участника онлайн-выборов была полная учетная запись на портале mos.ru.

По традиции среди участников электронного голосования разыгрываются призы. В этом году 2 миллиона 300 тысяч победителей акции "Миллион прихов" получат 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. баллов, которые потом можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах, музеях и т.д.