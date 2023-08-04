Московская торгово-промышленная палата выступила за проведение нового этапа программы "Миллион призов"

Московская торгово-промышленная палата выступила за проведение нового этапа программы "Миллион призов"
Фото: mostpp.ru

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов заявил, выступая на пресс-конференции с участием представителей московского бизнеса, что с 2022 года экономика города столкнулась с беспрецедентным давлением из-за санкций, однако совместная работа бизнес-сообщества и правительства города позволила пройти критический период без потерь и выйти на траекторию устойчивого роста.

Программа "Миллион призов" вместе с остальными принятыми мерами государственной поддержки продемонстрировала свою эффективность как инструмента сохранения деловой активности в столице на высоком уровне. 

"В МТПП регулярно обращаются представители бизнеса и выражают желание стать партнерами программы. Они видят в этом возможность привлечь новых клиентов, повысить спрос на продукцию, получить дополнительную рекламу и, конечно, принять участие в масштабном общественно полезном проекте", – указал Платонов.

Программа, проведенная во время электоральных выборов, набрала в прошлом году набрала около 2 миллионов человек. В этом году, полагает Платонов, их может стать еще больше – за счет высокой гражданской сознательности москвичей и их общественной активности.

"Именно поэтому МПП по инициативе столичных предпринимателей решила обратиться к правительству Москвы с предложением провести очередной ее этап в 2023 году", – резюмировал Платонов.

Источник: Московская торгово-промышленная палата ✓ Надежный источник
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