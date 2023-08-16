Собянин: в Москве создана лучшая в мире система предоставления госуслуг

Многие вопросы можно решить дистанционно, без личного визита в МФЦ или профильную организацию

В Москве создана лучшая в мире система предоставления госуслуг. На это обратил внимание действующий мэр столицы и кандидат на этот пост на предстоящих в сентябре выборах Сергей Собянин. В среду, 16 августа, он встречался со своими сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровка.

Сергей Собянин напомнил, что сегодня большинство госуслуг в городе можно получить онлайн, не выходя из дома. При этом многие москвичи по-прежнему предпочитают лично приходить в МФЦ, чтобы решить свои вопросы. Поэтому центры госуслуг постоянно совершенствуются.

"Сегодня трудно представить Москву без системы "Мои документы", без искреннего сервиса, который там оказывается. Среднее ожидание в очереди – три минуты",

– сообщил Собянин. Он допустил, что сделано еще не все, что возможно, и за это в адрес городских властей порой звучит критика. Но надо быть объективными – работа проделана колоссальная. "Лучше нас в мире никто не сделал", – приводит АГН "Москва" слова Собянина.

На встрече также зашла речь о системе здравоохранения Москвы. По словам Сергея Собянина, к новому стандарту медицинской помощи уже этой осенью будут приведены абсолютно все поликлиники столицы.