Собянин сообщил о росте объема промышленного производства в Москве за полгода

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Системная поддержка города столичных производителей способствовала росту объемов выпуска продукции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
За первое полугодие 2023 г. объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9%, уточнил Собянин. Показатели обрабатывающей отрасли – плюс 9,8% за полгода. Великолепную динамику демонстрируют фармкомпании, пищевая и текстильная промышленность.
"С января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%. Особенно – мясной продукции, рыбы и морепродуктов",
– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что город предоставляет местным предприятиям разнообразные меры поддержки, благодаря чему московские производители могут активнее развиваться, увеличивать объем производства, расширять ассортимент продукции и занимать места на рынке, освободившиеся после ухода иностранных компаний.
Ранее Собянин рассказал, какие московские компании увеличили выпуск детских игр и игрушек.
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