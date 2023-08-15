Собянин сообщил о росте объема промышленного производства в Москве за полгода

Отечественная продукция успешно занимает ниши рынка, освободившиеся после бегства зарубежных компаний

Системная поддержка города столичных производителей способствовала росту объемов выпуска продукции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За первое полугодие 2023 г. объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9%, уточнил Собянин. Показатели обрабатывающей отрасли – плюс 9,8% за полгода. Великолепную динамику демонстрируют фармкомпании, пищевая и текстильная промышленность.

"С января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%. Особенно – мясной продукции, рыбы и морепродуктов",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что город предоставляет местным предприятиям разнообразные меры поддержки, благодаря чему московские производители могут активнее развиваться, увеличивать объем производства, расширять ассортимент продукции и занимать места на рынке, освободившиеся после ухода иностранных компаний.

Ранее Собянин рассказал, какие московские компании увеличили выпуск детских игр и игрушек.