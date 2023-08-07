Яркие, интересные и экологичные изделия способствуют развитию малышей и подростков

Московские компании увеличили выпуск детских игр и игрушек почти в 1,5 раза. Таковы данные за первые пять месяцев текущего года. По словам мэра Сергея Собянина, столичные производители товаров для детей уверенно занимают ниши иностранных фирм, покинувших российский рынок.

Как отметил мэр, рост производства детских товаров, включая игрушки, наблюдается в Москве второй год подряд, что является еще одним хорошим примером новой индустриализации. Сейчас товары для детей разного возраста выпускает около 60 крупных и средних столичных предприятий, где трудоустроено порядка 15 тысяч человек, а также многочисленные компании малого бизнеса.

"Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы",

– указал Собянин в своем блоге.

Среди столичных производителей, в первую очередь, стоит отметить Московский комбинат игрушек, который радует малышей качественными мозаиками, пирамидами, конструкторами, машинками, развивающими играми и т.д. еще с 1963 года.

На его фоне компания "Йохо" выглядит очень молодой, но ее изделия уже успели завоевать множество поклонников. С 2014 г. "Йохо" производит экологичные конструкторы из целлюлозы – они легко перерабатываются и не выделяют вредные вещества.

Компания NexTouch выпускает детские интерактивные столы, "умные" парты для дошкольников и целые цифровые образовательные комплексы, способствующие развитию памяти у малышей, логики, мелкой моторики.

Предприятие "Научные развлечения" – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпускает настольные, интерактивные обучающие и развивающие игры, направленные на освоение школьной программы.

В своем блоге Сергей Собянин отметил и других московских производителей, чью продукцию знают и любят дети в разных регионах страны и за рубежом. Ранее мэр показал читателям своего блога дома, отреставрированные в Денежном переулке за последнее время.