Сергей Собянин показал отреставрированные исторические дома в Денежном переулке

Сергей Собянин показал отреставрированные исторические дома в Денежном переулке
Фото: сайт С.Собянина
Москва приводит в порядок уникальные памятники архитектуры

С 2011 года в столице отреставрировали более 2000 исторических зданий. Восстановительные работы порой охватывают целые улицы и кварталы. Об одном из таких крупных проектов в районе Арбата рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

В историческом центре Москвы много памятников архитектуры, требующих бережного отношения. Многие из них за прошедший век обветшали, утратили привлекательный облик, а то и вовсе оказались на грани разрушения. Сохранить их для потомков помогает масштабная программа реставрации, реализуемая в Москве. Так, в примыкающем к Старому Арбату Денежном переулке за последние годы отреставрировали восемь зданий.

Среди них – небольшой особняк с мезонином по адресу Денежный пер., д. 7, построенный в стиле модерн в начале XX века для супругов Анжелики и Германа Бройдо. Сейчас в нем расположено посольство Республики Чили. Реставраторы, приступая к работе, изучали исторические документы, чтобы восстановить декоративную отделку фасада и вернуть зданию первоначальный облик, поскольку многие элементы за 100 лет были утрачены.

Привели в порядок и два здания ансамбля городской усадьбы С.П.Берга XIХ века по адресу Денежный пер., д. 5, которые сейчас занимает посольство Италии. Увидеть старинные интерьеры можно в Дни Наследия, когда проводятся экскурсии.

Реставрация потребовалась и трехэтажному зданию по адресу Денежный пер., д. 3, стр. 1. Оно было возведено еще в 18 веке и неоднократно переделывалось владельцами, среди которых были представители дворянских фамилий Лодыженских, Загряжских и Рукавишниковых.

"Здание находилось буквально в аварийном состоянии: прохудилась крыша, прогнили стропила, заржавели балки, стены покрывала плесень. Реставраторы спасли памятник",

– написал Собянин, отметив, что сейчас там разместилось отделение Альфа-Банка.

Фотографии этих и других отреставрированных зданий Сергей Собянин публикует в своем блоге. Москвичи же и гости столицы могут сами прогуляться по Денежному переулку и собственными глазами увидеть, как преображается город.

Ранее мэр столицы рассказал о завершении реставрации уникального деревянного особняка Палибина в Хамовниках.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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