Собянин рассказал, как исторической усадьбе Покровское-Стрешнево возвращают первозданный облик

Реставрационные работы планируют завершить уже в этом году

В 2023 году планируется завершение реставрационных работ исторической усадьбы Покровское-Стрешнево. Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, в прошлом году парк вокруг усадьбы полностью восстановили, теперь работы ведутся на территории главного дома и оранжереи. Впереди – реставрация оград с башенками, а также полное воссоздание регулярного сада.

До наших дней уникальнейший памятник архитектуры, построенный на заре XVIII и начала XIX веков, дошел в плачевном состоянии. Последние сорок лет усадьба переходила из рук в руки и долгое время считалась бесхозной, пережив не один пожар. Пришлось реставрировать все элементы архитектурного ансамбля по архивным фотографиям.

В главном доме уже отреставрировали фасады пристроек, воссозданы белокаменные лестницы с лепным декором, окнами и цоколем. Кровля покрыта медью. Сейчас мастера возвращают красоту лепному декору.

"Исторический облик возвращаем и оранжерее. Уже отреставрирована кирпичная кладка фасада здания, установлены каркас витражей, стропила и обрешетка. Следующий этап – восстановление исторического купола со шпилем и других элементов здания", – рассказал мэр столицы.

Планировка регулярного сада восстанавливается по архивным фотографиям, сделанным в 1930-е годы, а также по военно-топографической съемке первой половины XIX столетия. Посетители смогут прогуляться по брусчатке, которую выполнят в историческом стиле.

"В результате реставрации исторической усадьбы Покровское-Стрешнево Москва вновь обретет почти утраченную жемчужину", – добавил Собянин.