Собянин пригласил москвичей старше 55 лет в "Школу здоровья"

В проекте участвуют центры московского долголетия и городские поликлиники

В Москве запущен масштабный проект "Школа здоровья". Его цель – помочь людям старшего возраста дольше оставаться активными и бодрыми, научиться заботиться о себе и своем самочувствии. Мэр Сергей Собянин рассказал, как проходят занятия в "Школах здоровья" и пригласил москвичей старше 55 лет присоединиться к проекту.

Занятия организованы во всех центрах московского долголетия при участии врачей из городских поликлиник.

"С горожанами старшего возраста общаются кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Проводятся лекции, семинары, панельные дискуссии и мастер-классы. (…) Каждое занятие посвящено отдельной теме, например, профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию",

– рассказывает Сергей Собянин.

Записаться на занятия можно в любом центре московского долголетия или обратившись в единую службу Соцзащиты по телефону 8 (495) 870-44-44. Узнать расписание занятий можно в соцсетях проекта, там же можно посмотреть запись занятия, если не получилось посетить его очно.

Проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года. Он ориентирован на москвичей старшего поколения и имеет оздоровительную, образовательную и досуговую направленности. Участники бесплатно посещают занятия по иностранным языкам, компьютерной и финансовой грамотности, курсы кулинарии, рисования, вокала, гимнастики и др.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабном строительстве медицинского центра в Новой Москве.