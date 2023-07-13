Московские молочные кухни получили почти 80 тыс. тонн продукции по офсетному контракту - Собянин

Московские молочные кухни получили почти 80 тыс. тонн продукции по офсетному контракту - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Столичные комбинаты поставляют свою молочную продукцию практически во все регионы страны

Почти 80 тыс. тонн продукции, которую получают молочно-раздаточные пункты в Москве, поставлено по офсетным контрактам. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что контракт с двумя московскими молокозаводами – с Царицынским и Лианозовским – был заключен три года назад. В соответствии с договоренностями, комбинаты модернизировали свои производственные линии и запускали новые, а город гарантировал закупку у них продукции.

"Поставки в рамках офсета начались в прошлом году. Это сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее",

– сообщил Сергей Собянин. По его данным, сейчас эти два завода покрывают до 20% потребности Москвы в молочных продуктах. Товары с этих комбинатов поставляются также в большинство других регионов России.

Москва обратилась к механизму офсетного контракта в 2016 году. Его отличие от других госзакупок в том, что обязательства у заказчика и поставщика здесь взаимные.

В настоящее время Москва заключила уже 12 офсетных контрактов с инвесторами, в том числе на производство и поставки медицинских изделий и лекарств. Это не только обеспечивает столице стабильные поставки необходимой продукции, но и дает новые рабочие места населению, а бизнес получает возможность развиваться дальше. 

Ранее сообщалось, что в столице увеличен собственный выпуск иммуномодуляторов и противоопухолевых препаратов.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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