Объем производства лекарств в Москве вырос на 13,9% - Сергей Собянин

Объем производства лекарств в Москве вырос на 13,9% - Сергей Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
В столице увеличивают собственный выпуск иммуномодуляторов и противоопухолевых препаратов

Обеспечение медицинских учреждений и жителей Москвы современными лекарствами и вакцинами – одна из первоочередных задач столичного правительства. Поэтому предприятиям фармотрасли оказывается системная и антикризисная поддержка. На это указал мэр Сергей Собянин.

В Москве сейчас действует целый комплекс мер поддержки фармацевтических предприятий. Помимо субсидий и льгот по кредитам, фармкомпании, получившие статус промышленного комплекса, получают льготы по налогообложению. Сейчас в столице действует семь предприятий с таким статусом, в том числе "Биннофарм" в Зеленограде, где производят вакцину "Спутник V".

Еще одной значимой мерой поддержки является заключение офсетных контрактов с инвесторами. Например, компания "Биокад" в рамках такого контракта построила комплекс по производству противоопухолевых препаратов.

Большой фармацевтический кластер сейчас создается на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Там уже объединились 9 разработчиков и производителей лекарств. Ожидается, что к 2027 году их станет не менее 15.

В целом, в Москве сейчас работает 95 фармацевтических предприятий, на которых трудятся свыше 15 тысяч человек. В Москве выпускают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и сахарного диабета, различные антибиотики и вакцины.

"Фармотрасль – одна из ключевых в московской промышленности",

– подчеркивает мэр Сергей Собянин. По его данным, в прошлом году в столице было выпущено лекарственных препаратов на 33,6 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2021 году. В том числе увеличилось производство противоопухолевых препаратов: в 2022 году было произведено 2,3 млн упаковок, что на 5,1% больше, чем годом прежде.

Ранее Сергей Собянин рассказал как Москва подходит к вопросу реабилитации инвалидов.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

НАТО объявило о переброске нескольких тысяч солдат в сторону России

На Западе готовятся к серьезному противостоянию

Визит Путина в Мариуполь вызвал истерику на Западе и Украине

Журналисты не поверили в случившееся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей