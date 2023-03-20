Объем производства лекарств в Москве вырос на 13,9% - Сергей Собянин

В столице увеличивают собственный выпуск иммуномодуляторов и противоопухолевых препаратов

Обеспечение медицинских учреждений и жителей Москвы современными лекарствами и вакцинами – одна из первоочередных задач столичного правительства. Поэтому предприятиям фармотрасли оказывается системная и антикризисная поддержка. На это указал мэр Сергей Собянин.

В Москве сейчас действует целый комплекс мер поддержки фармацевтических предприятий. Помимо субсидий и льгот по кредитам, фармкомпании, получившие статус промышленного комплекса, получают льготы по налогообложению. Сейчас в столице действует семь предприятий с таким статусом, в том числе "Биннофарм" в Зеленограде, где производят вакцину "Спутник V".

Еще одной значимой мерой поддержки является заключение офсетных контрактов с инвесторами. Например, компания "Биокад" в рамках такого контракта построила комплекс по производству противоопухолевых препаратов.

Большой фармацевтический кластер сейчас создается на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Там уже объединились 9 разработчиков и производителей лекарств. Ожидается, что к 2027 году их станет не менее 15.

В целом, в Москве сейчас работает 95 фармацевтических предприятий, на которых трудятся свыше 15 тысяч человек. В Москве выпускают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и сахарного диабета, различные антибиотики и вакцины.

"Фармотрасль – одна из ключевых в московской промышленности",

– подчеркивает мэр Сергей Собянин. По его данным, в прошлом году в столице было выпущено лекарственных препаратов на 33,6 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2021 году. В том числе увеличилось производство противоопухолевых препаратов: в 2022 году было произведено 2,3 млн упаковок, что на 5,1% больше, чем годом прежде.

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