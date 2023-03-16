Технические средства реабилитации в Москве получили почти 232 тысячи инвалидов – Собянин

Технические средства реабилитации в Москве получили почти 232 тысячи инвалидов – Собянин
Фото: пресс-служба
Для маломобильных граждан приспособлены 86% социально значимых объектов столицы

Почти миллион жителей Москвы имеют серьезные проблемы со здоровьем и статус инвалида. Своей задачей город видит создание для них максимально комфортных условий жизни. О том, какие проекты реализуются в столице по поддержке людей с особенностями здоровья, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Люди с инвалидностью нуждаются в особом внимании со стороны властей и общества. Им сложнее передвигаться, обслуживать себя, выполнять необходимые ежедневные действия. Чтобы облегчить это состояние, в городе реализуется проект "безбарьерная среда". В настоящее время для маломобильных граждан приспособлены 86% социально значимых объектов столицы, сообщил мэр.

"Госпрограмма "Социальная поддержка жителей города Москвы" помогла больше 156 тыс. людей с инвалидностью пройти реабилитацию. Еще почти 232 тыс. человек получили протезы, слуховые аппараты, спортивные тренажёры и другие технические средства реабилитации",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для людей, перенесших ампутацию, предусмотрено индивидуальное сопровождение. Специальное обучение могут пройти родственники москвичей, которым требуется особый уход. Родители детей с ментальными особенностями получают поддержку специалистов в течение первых трех лет.

Меняется и концепция домов-интернатов для людей с ментальными особенностями. Теперь это "социальные дома", обустроенные с учетом индивидуальных потребностей человека. Там есть кухни, бытовые комнаты, пространства для индивидуальных занятий и группового общения. В таких домах можно постоянно проживать, а можно приходить в дневные отделения на несколько часов.

Для молодых людей с ментальными особенностями организуются тренинги – проживание в специальных квартирах под присмотром сопровождающего. Это дает возможность освоить навыки решения бытовых вопросов и получить шанс на самостоятельное проживание во взрослом возрасте.

Ранее 227 столичных НКО получили гранты на на реализацию добрых проектов в 2023 году.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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